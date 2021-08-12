Общество

Псковичи почтили память экипажа подлодки «Курск»

Памятные мероприятия в честь моряков, погибших 21 год назад на борту атомного подводного ракетного крейсера «Курск», проходят в четверг, 12 августа, в России. Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу Северного флота, основные траурные мероприятия прошли в поселке Видяево, откуда «Курск» ушел в последний поход.

Дань памяти членов экипажа «Курска» отдают сегодня и в других городах России. В Пскове траурное мероприятие состоялось на набережной Флотской славы, сообщили Псковской Ленте Новостей его организаторы.

Заупокойную литию отслужил настоятель Морского храма святителя Климента Римского отец Михаил.

Участники мероприятия - депутаты Псковской гордумы, ветераны морской службы, представители общественных организаций - возложили цветы к памятнику псковичам - флотоводцам, мореплавателям и строителям Российского флота.

На встрече были представлены экспонаты, связанные с атомным подводным ракетным крейсером «Курск».

Напомним, что 12 августа 2000 года, в Баренцевом море погиб атомный подводный ракетный крейсер «Курск» – одна из самых современных на тот момент субмарин ВМФ. Гибель лодки, на борту которой находились 118 человек, стала одной из самых масштабных катастроф в истории отечественного подводного флота.