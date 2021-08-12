Общество

Финальные скидки ждут псковичей в одном из магазинов «Акваполиса»

Финальная стадия сезонной распродажи наступила в магазине Mango в торгово-развлекательном центре «Акваполис» в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации ТРК.

«В магазине модного испанского бренда Mango финальная стадия сезонной распродажи! Экономия до 70% на полюбившееся модели! В магазине представлены новинки, а также легендарные хиты продаж! Количество товара ограничено! Спешите сделать покупки с выгодой!» - говорится в сообщении.

Магазин Mango расположен на первом этаже ТРК «Акваполис».