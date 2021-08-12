Общество

Умные жалюзи и шторы: инновации на службе комфорта

Вертикальные и горизонтальные жалюзи, рулонные и классические шторы – хорошо известные элементы интерьера, которые не только защищают помещения от слишком яркого солнечного света и любопытных взглядов, но отвечают за эстетику комнаты.

Технологический прогресс не стоит на месте, и вместе с ним в наш быт проникают инновации, делающие привычные элементы интерьера, в том числе шторы и жалюзи, более удобными и функциональными. На месте обычных жалюзи появляются жалюзи с электроприводом, а на месте обычных штор – умные шторы.

Как отметил директор компании Prokarniz Сергей Хохлов, современные модели «умных» жалюзи и штор комплектуются специальными механизмами, которые позволяют управлять конструкцией удаленно.

При этом речь идет не только о проводной кнопке управления, установленной где-то в комнате, хотя и такой вариант тоже возможен, но и управлении с помощью мобильного пульта. Как в случае с телевизором или кондиционером.

Специалисты компании Prokarniz также акцентировали внимание на моделях штор и жалюзи, которыми можно управлять с помощью приложений на смартфоне или даже с помощью голосовых помощников – Siri, Google Assistant или «Алисы» от Яндекса. То есть, умные шторы теперь могут управляться не просто дистанционно, но и голосом. В случае с приложением, как отмечают разработчики программы, управлять шторами и жалюзи можно, не находясь дома.

Какие модели могут монтироваться с электроприводом? По словам специалистов, электромеханическим блоком управления могут комплектоваться практически любые разновидности штор и жалюзи. Вертикальные и горизонтальные, для внутреннего и наружного применения, даже промышленные модели – то есть ассортимент возможностей довольно велик. Габариты, цветовые решения, ткани – все это тоже подбирается под клиента, как и в случае с обычными шторами.

Главное – найти фирму, которая специализируется именно на инновационных моделях и знает особенности подключения устройств к системам «умного дома», дистанционных блоков управления или пультов, имеет собственные приложения для управления элементами декора через приложение. Обычные компании, которые устанавливают жалюзи в домах и квартирах, таким не занимаются.

Узнать больше о современных альтернативах традиционным шторам вы можете, подробнее изучив источник информации для данной статьи.

Источник: prokarniz.ru