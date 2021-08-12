Общество

Красный Пень и Великие Суки: ойконимы Псковской области стали известны на всю Россию

«Яндекс.Карты» опубликовали исследование ойконимов - названий населенных пунктов, встречающихся на территории России. Среди уникальных названий есть и ойконимы Псковской области.

Так, примерно 65 тысяч названий встречаются на карте только один раз. Среди них есть те, которые находятся на территории Псковской области — Великие Суки, Мда и Опухлики.

Аналитики сообщили, что хвост -ово встречается в названиях населенных пунктов в 500 раз чаще, чем в словах, внесенных в «Толковый словарь» Ожегова, хвост -ино — в 700 раз чаще. Хвост -ино можно найти и среди населенных пунктов Псковской области — Сучкино.

На Северо-Западе, включая Псковскую область, много населенных пунктов, в названиях которых сохранился архаичный славянский суффикс -ицы.

Больше половины населенных пунктов России носят имена среднего рода, чуть меньше трети — женского, названия мужского рода составляют меньше 20 %. Около 5 % названий имеют форму множественного числа.

Большая часть городов и почти половина поселков называются словами мужского рода. Половина деревень — словами среднего рода. Названия женского рода у сел встречаются чаще, чем у деревень.

А слова из названий псковских деревень Нижний Гусинец и Новый Опель указаны среди наиболее часто встречающихся в ойконимах (большой, новый, малый, красный, верхний, нижний, старый, горка, гора, поляна).

Также в Псковской области в названиях населенных пунктов есть слова, встречающиеся особенно часто: рамень и раменье, барсуки.

Примерами названий в популярных категориях стал ряд населенных пунктов Псковской области: Сковородка («предметы»), Лютые Болоты («особенности места»), Игнатово («имена»), Красный Пень («цвета»), Лопухи («растения»), Горбуны («жители»), Зубы («тело»).