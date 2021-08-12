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Общество

Налоговики расскажут псковичам о последствиях выплаты «серой» зарплаты

12.08.2021 17:45|ПсковКомментариев: 0

Налоговики расскажут жителям Псковской области о последствиях выплаты «серой» зарплаты и преимуществах предоставления отчетности в электронном виде на онлайн-вебинарах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УФНС России по региону.

«С 18 по 20 августа в межрайонных ИФНС России по Псковской области в рамках оказания государственной услуги по бесплатному информированию налогоплательщиков пройдут онлайн-вебинары, в рамках которых будут рассмотрены актуальные вопросы налогообложения», - говорится в сообщении ведомства.

Тематика предназначена для всех категорий: юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей. Спикерами на вебинарах выступят специалисты инспекций по конкретным направлениям.

В частности, рассмотрят следующие вопросы:

  • упрощенный порядок предоставления имущественных и инвестиционных налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц;
  • легализация налоговой базы по налогу на доходы физических лиц и последствия выплаты зарплаты «в конвертах»;
  • актуальные вопросы администрирования имущественных налогов. Переход с 2021 года на бездекларационный порядок исчисления земельного и транспортного налога для юридических лиц. Порядок рассмотрения заявления о предоставлении льготы по транспортному и земельному налогу для юридических лиц. Сроки и порядок направления юридическим лицам Сообщений об исчисленных налогах по транспорту и земле.
  • электронное взаимодействие с налоговыми органами. Порядок получения квалифицированной электронной подписи для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и нотариусов в удостоверяющем центре ФНС России. Виды документов, направление которых предусмотрено в электронном виде по ТКС через оператора электронного документооборота. Преимущества представления отчетности в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи. Представление налоговой отчетности с сайта ФНС России через сервис «Представление налоговой и бухгалтерской отчетности». Возможность получения информации с помощью ИОН запросов, в том числе из Личного кабинета.

Вебинары будут проводить в 11:00.

С полным графиком проведения мероприятий можно ознакомиться на официальном сайте УФНС России по Псковской области по ссылке.

Регистрация на вебинары открыта по ссылкам:

Теги: #налоги #УФНС по Псковской области #вебинар
Источник: Псковская Лента Новостей
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