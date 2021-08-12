Общество

Новый компьютерный томограф установят в великолукской больнице

Новый компьютерный томограф появится в хирургическом корпусе великолукской больницы в середине осени. Об этом сообщает портал «Луки.ру» со ссылкой на исполняющего обязанности главного врача великолукской больницы Вячеслава Чурчина.

«Поставка нового томографа планируется в сентябре-октябре этого года. С поступлением нового оборудования мы сможем больше делать исследований», — подчеркнул Вячеслав Чурсин.

Он рассказал, что в хирургическом корпусе иногда складывается такая ситуация, когда аппарат сломался, а пациенту в этот момент нужно делать компьютерную томографию.

«Нам приходится возить пациента в другие учреждения, чтобы провести исследование», — заметил Вячеслав Чурсин и добавил, что новая техника заменит старый аппарат, который работает в больнице уже более 10 лет.