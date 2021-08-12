Общество

О «долетевших до Луны» автомобилях рассказали Александру Котову врачи в Стругах Красных

Вопрос привлечения кадров в систему здравоохранения региона и перспективы развития первичного звена медпомощи обсудил с коллективом Стругокрасненской больницы спикер областного Собрания Александр Котов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, по мнению врачей, лучшие практики по закреплению специалистов остались в прошлом.

«На протяжении последних лет в систему здравоохранения вкладываются значительные средства – мы закупаем оборудование, ведем строительство, вводим в эксплуатацию новые ФАПы, а все равно по социологическим исследованиям значительная доля жителей страны считает, что здравоохранение не на должном уровне», - обозначил ситуацию Александр Котов и назвал ее отчасти парадоксальной. Спикер при этом отметил, что многие причины являются объективными, и главная среди них – кадровая проблема.

«Сколько бы мы ни закупали оборудование, сколько бы ни вкладывали средств, кто-то должен на этом оборудовании работать. Как следствие, возникает вопрос заработной платы. Мы приобретаем жилье, работает программа "Земский доктор", выплачиваются подъемные, но меры поддержки не помогают решить проблему кардинально. Мне кажется, пока в стране не будут выработаны общие подходы по оплате бюджетников, мы будем терять кадры», - добавил спикер.

Александр Котов обратил внимание, что от южных границ области 400 км до Москвы, а с севера – 200 до Санкт-Петербурга, Ленобласть еще ближе, и конкурировать с уровнем зарплат мегаполисов небольшой регион не в состоянии. Привлечь молодежь в таких условиях невозможно, тем более, в сельскую местность. «На федеральном уровне проблема уже озвучена, и президент в послании о ней говорил», - напомнил депутат.

Врачи межрайонной больницы в ответ откликнулись своими предложениями. Одно из них – возвращение к системе распределения выпускников медвузов – звучит в последнее время все чаще. «В советские годы поступали за знания, а по окончании нужно было 3-5 лет отработать там, где ты нужен стране. Мы приезжали туда, куда нас распределяли. Нужно возвращаться к такой системе, мы же тоже обеспечиваем безопасность страны – как военные и полиция», - уверены врачи.

Другое предложение касалось поступления в вузы по квоте. «Поступить в медвуз всегда было сложно, но помогали квоты. Нужно возвращаться к практике целевого обучения», - озвучили свою идею медики. Сейчас квота обеспечивает только дальнейшее трудоустройство, раньше – гарантировала поступление. Молодой специалист, вернувшись в родной населенный пункт, не уедет из-за отсутствия жилья, поскольку живет у родителей.

«Мы двумя руками "за". Хорошо, что такие предложения звучат от самих врачей. Надеюсь, решение будет принято на федеральном уровне, что, конечно, не отменяет создание условий на местах, - согласился Александр Котов. – Но уже сейчас мы строим ФАПы, в которых работать некому. В них фельдшеры приезжают в определенные дни, а людям помощь нужна вовремя, а не по графику».

Главный врач межрайонной больницы Дмитрий Мельцер в продолжение разговора рассказал об изменениях, которые приходят в медучреждение благодаря программе модернизации – помимо строительства ФАПов программа предусматривает проведение капремонта, обновление автотранспорта и поставку оборудования. «Причем, нам не просто дают, а спрашивают, что нужно, ведь у каждого района своя специфика», - уточнил главврач.

В ближайшие годы на подведомственной больнице территории будет построено 6 фельдшерско-акушерских пунктов, появится 10 новых автомобилей – они будут прибывать по три-четыре единицы в год. Почти весь парк, по словам Дмитрия Мельцера, уже «долетел до Луны» – у некоторых «скорых» пробег по 450 тысяч километров. На 2024 год запланирован капремонт старого послевоенного терапевтического корпуса, смета уже подготовлена.

«Программа работает. Комитет и администрация региона прислушиваются к нашим корректировкам в процессе работы. Это очень хорошая поддержка для системы здравоохранения», - подчеркнул Дмитрий Мельцер.

В завершение встречи Александр Котов поинтересовался у врачей, насколько активно в Стругокрасненском и Плюсском районах проводится вакцинация населения от коронавирусной инфекции. «Вчера перевалили рубеж в пять тысяч человек», - поделился результатом Дмитрий Мельцер. По словам главврача, очередь на прививку минимальна, в сентябре больница готова приступить к ревакцинации. В самом коллективе больницы привито 62% персонала, часть врачей пока не может привиться, поскольку переболела относительно недавно.