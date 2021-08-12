Общество

В Псковской области спецназ отработал диверсионные действия в тылу противника

В Псковской области группы спецназа Западного военного округа отработали диверсионные действия в глубоком тылу условного противника. Они применяли оптико-электронный комплекс наблюдения «Ирония», поступивший на оснащение спецподразделений в текущем году, сообщает пресс-служба ЗФО.

Военнослужащие десантировались в различных точках полигона, а затем совершили 15-километровый марш-бросок по пересеченной местности в район ведения разведки. Там вскрыли расположение главных сил условного противника, передали координаты объектов его противовоздушной обороны, провели налет на командный пункт и вывели из строя узел связи. При выходе в район эвакуации разведчики отразили атаку подразделений условного противника.

К тактико-специальному учению было привлечено около 600 военнослужащих подразделений спецназа военного округа, задействовали свыше 100 единиц вооружения и военной техники, в том числе новые беспилотные летательные аппараты, переносные станции наземной разведки, бронеавтомобили «Тигр», а также вертолеты Ми-8АМТШ армейской авиации ЗВО.