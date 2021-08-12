Общество

Нарушения запрета на курение в псковском аэропорту выявила полиция

Оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасный рейс» прошло в аэропорту имени княгини Ольги в Пскове 3-12 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского ЛО МВД России на транспорте.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского ЛО МВД России на транспорте

«Профилактика совершений административных правонарушений и преступлений, угрожающих безопасности движения на воздушном транспорте является одним из приоритетных направлений деятельности транспортной полиции. Работа в данном направлении проводится сотрудниками подразделения по охране общественного порядка Псковского ЛО МВД России на транспорте регулярно. Перед отправлением воздушных судов транспортные полицейские не только поддерживают правопорядок и безопасность пассажиров, но и проводят с ними профилактические беседы о личной и имущественной безопасности, рассказывают о правилах поведения на объектах транспортной инфраструктуры и общественных местах, ведь только в первом полугодии 2021 года пассажиропоток в псковском аэропорту составил 46 тысяч человек», - отметили в ведомстве.

В ходе мероприятия стражи правопорядка выявили 2 административных правонарушения по части 1 статьи 6.24 Кодекса РФ об административных правонарушениях «Курение табака, потребление никотиносодержащей продукции или использование кальянов на отдельных территориях, в помещениях и на объектах».