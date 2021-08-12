Общество

«Одновременно стоит несколько гробов»: в Невеле хотят построить часовню для отпевания усопших

Часовню в честь Успения Божией Матери воссоздадут в городе Невеле. Как пишет газета «Невельский вестник», 12 августа у собора Святой Троицы был совершен молебен на начало строительных работ.

Фото здесь и далее: газета «Невельский вестник»

«Это не столько идея, сколько необходимость, так скажем, реалии нашей жизни. Ведь в настоящее время 3-4 раза в неделю в храм привозят усопших. Если в будни это не вызывает нареканий, то в воскресенье и праздничные дни это может стать смущающим фактором для верующих, приходящих помолиться. Представьте, в храме одновременно стоит несколько гробов, в жаркое время от них может исходить соответствующий запах. При этом не хочется отказывать родственникам усопшего: бывают же разные затруднительные обстоятельства, например, необходимо поднимать гроб на 4-5 этаж или не позволяет малогабаритное жилье и так далее. Именно этот факт подтолкнул нас к решению строительства часовни для отпевания усопших», - рассказал благочинный Невельского церковного округа, настоятель собора Святой Троицы протоиерей Петр Нетреба.





По его словам, место было выбрано неслучайно. Ветхое церковное здание было разобрано около 20 лет назад. «А поскольку храм является памятником архитектуры и прилегающая территория имеет особый статус, мы получили разрешение строительства часовни на прежнем фундаменте, - отметил протоиерей Петр Нетреба. - Да, пришлось потрудиться. Более полугода мы собирали необходимые справки и документы, предоставили проектную документацию в комитет по охране культурного наследия Псковской области. А в соответствии с недавно принятыми законами потребовалась еще их экспертиза. Слава Богу, наши труды увенчались успехом», - сказал он.

Говоря о финансировании работ, священник отметил, что средства на строительство храма не выделяются. «Господь посылает благодетелей на добрые дела. Надеемся, что по благословению Божию и с помощью неравнодушных людей удастся построить и эту часовню. Поскольку нужда в часовне может возникнуть у каждого из нас, думаю, что невельчане не останутся в стороне от богоугодного дела. - Все же надеемся, что с помощью Божией нам удастся возвести часовню под крышу до наступления зимы».