«Одновременно стоит несколько гробов»: в Невеле хотят построить часовню для отпевания усопших

Часовню в честь Успения Божией Матери воссоздадут в городе Невеле. Как пишет газета «Невельский вестник», 12 августа у собора Святой Троицы был совершен молебен на начало строительных работ.
Фото здесь и далее: газета «Невельский вестник»
По его словам, место было выбрано неслучайно. Ветхое церковное здание было разобрано около 20 лет назад. «А поскольку храм является памятником архитектуры и прилегающая территория имеет особый статус, мы получили разрешение строительства часовни на прежнем фундаменте, - отметил протоиерей Петр Нетреба. - Да, пришлось потрудиться. Более полугода мы собирали необходимые справки и документы, предоставили проектную документацию в комитет по охране культурного наследия Псковской области. А в соответствии с недавно принятыми законами потребовалась еще их экспертиза. Слава Богу, наши труды увенчались успехом», - сказал он.
Говоря о финансировании работ, священник отметил, что средства на строительство храма не выделяются. «Господь посылает благодетелей на добрые дела. Надеемся, что по благословению Божию и с помощью неравнодушных людей удастся построить и эту часовню. Поскольку нужда в часовне может возникнуть у каждого из нас, думаю, что невельчане не останутся в стороне от богоугодного дела. - Все же надеемся, что с помощью Божией нам удастся возвести часовню под крышу до наступления зимы».