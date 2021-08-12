Общество

В Псковской области резко возросло число вакансий в области науки и образования

Число вакансий в области науки и образования в Псковской области в июле выросло на 62% по сравнению с прошлым месяцем. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе hh.ru.

Кроме того, число вакансий в области спортклубов, фитнеса и красоты возросло на 37%, в сфере высшего менеджмента – на 29%, в сфере управления персоналом – на 24%.

При этом на пике лета большого прироста числа вакансий в Псковской области не было, активность работодателей была аналогична июню. Рост наблюдался лишь в отдельных сферах.

Наименьшая доля вакансий за последний месяц была размещена в юридической области и госслужбе, а также в сфере искусства и медиа.

Медианная зарплата отражает сумму оплаты труда, которую указывают в вакансиях для всей аудитории соискателей.

Что же касается пиковых значений зарплат, по итогам июля зарплату от 115 000 рублей в Псковской области предлагали в более 200 вакансиях. В целом за последний месяц медианная* предлагаемая зарплата в вакансиях региона выросла на 1 200 рублей и на данный момент составляет 41 000 рублей.

«Опираясь на общий тренд по увеличению показателей зарплаты в России (средний рост на 4,1%), можно сделать вывод о том, что зарплаты будут расти. Однако значительного повышения стоит ожидать только в случае улучшения ситуации в экономике, на которую сильно влияют пандемия и сопровождающие ее ограничения. Стабильного роста показателей заработной платы можно ожидать в индустрии разработки ПО, где за год средний совокупный доход вырос на 9,1%, а также в других областях, которые наименее всего подвержены риску в условиях пандемии COVID-19», - подчеркнули эксперты.

Также в Псковской области постепенно растет уровень конкуренции за рабочие места, по итогам за месяц он составляет почти 3 резюме на вакансию. Поступательный рост hh.индекса (конкуренции) может быть связан с увеличением соискательской активности. При этом в Псковской области есть сферы, где конкуренция за рабочие места более высокая, чем в среднем по рынку: юридическая сфера, сфера высшего менеджмента, и среди начинающих специалистов. Активней других искали работу по итогам месяца начинающие специалисты и студенты (+22% прироста резюме), специалисты из сферы продаж (16%), административный персонал (7%), а также производственники и транспортники (по 6% в каждой сфере).

Средняя ожидаемая зарплата, которую указывают жители Псковской области в резюме – 34 400 рублей, что ниже среднероссийских запросов на 31%. Одни из высоких желаемых зарплат (от 100 000 рублей) можно найти в резюме у более 150 соискателей из области, которые претендуют на места руководителей в ИТ-сфере, на производстве, строительстве.