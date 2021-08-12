Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
волонтеры победы чтобы помнили
Домоуправления должны «Псковэнергосбыту» более 70 млн рублей
памятка - собираем ребенка в школу
с чего начинается плитка
Телефон прямого эфира 56-73-72
конкурс - застройка Четырех углов
 
 
 
ещё Общество 12.08.2021 11:341 За сутки в Псковской области от COVID-19 избавились почти 200 человек, четверо умерли 13.08.2021 09:001 Коронавирус в будущем может чаще приводить к инвалидизации - инфекционист 13.08.2021 08:470 В Псковской области резко возросло число вакансий в области науки и образования 13.08.2021 08:123 «Одновременно стоит несколько гробов»: в Невеле хотят построить часовню для отпевания усопших 13.08.2021 08:101 Архивисты опубликовали показания свидетеля о зверствах нацистов в Стругах Красных 13.08.2021 07:180 Россияне перечислили самые сложные профессии
 
 
 
Самое популярное 06.08.2021 15:158 Сын известного псковского бизнесмена стал вице-губернатором Иркутской области 10.08.2021 08:5015 Семья антипрививочников за неделю умерла от коронавируса 11.08.2021 10:553 Два новых очага коронавируса выявили в Псковской области 06.08.2021 14:331 В Пскове горит общежитие на улице Киселева. ФОТО 09.08.2021 11:201 Четыре человека пострадали в ночном ДТП в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Коронавирус в будущем может чаще приводить к инвалидизации - инфекционист

13.08.2021 09:00|ПсковКомментариев: 1

Коронавирус в будущем из-за изменений может чаще будет приводить к инвалидизации, но летальность от него вряд ли увеличится. Об этом рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.

«Скорее всего, будет хронизация процесса, более длительные лонг-ковиды, более выраженные постковидные синдромы, то есть инвалидизация человека, вероятнее всего, будет больше, но не летальность», - цитирует его РИА Новости.

Евгений Тимаков добавил, что новый измененный вариант коронавируса наверняка появится в течение полугода и постепенно начнет распространятся, что вызовет новую волну заболеваемости.

Теги: #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы оцениваете идею о выплатах за своевременное прохождение диспансеризации?
В опросе приняло участие 178 человек
13.08.2021, 09:200 Жилой дом с постройками подожгли в Пскове 13.08.2021, 09:150 «Новые люди» предлагают компенсировать затраты на частных врачей в условиях коронавируса 13.08.2021, 09:093 Мишустин распорядился выделить почти 74 млн рублей на реконструкцию стадиона «Машиностроитель» в Пскове 13.08.2021, 09:001 Коронавирус в будущем может чаще приводить к инвалидизации - инфекционист
13.08.2021, 08:470 В Псковской области резко возросло число вакансий в области науки и образования 13.08.2021, 08:300 Финал Кубка Псковской области по футболу пройдет на стадионе «Локомотив» 13 августа 13.08.2021, 08:123 «Одновременно стоит несколько гробов»: в Невеле хотят построить часовню для отпевания усопших 13.08.2021, 08:101 Архивисты опубликовали показания свидетеля о зверствах нацистов в Стругах Красных
13.08.2021, 07:500 Гала-концерт «Орган при свечах» пройдет в Печорах 13.08.2021, 07:371 На курортах Египта для туристов из России организовали строгий досмотр 13.08.2021, 07:180 Россияне перечислили самые сложные профессии 13.08.2021, 07:000 Полиция Великих Лук ищет пропавшего без вести пенсионера
12.08.2021, 23:457 Коечный фонд для пациентов с коронавирусом в Псковской области занят на 75% 12.08.2021, 23:350 Более 5 тысяч доз вакцины от COVID-19 поступило в псковский регион 12.08.2021, 23:070 При взрыве в автобусе в Воронеже пострадали более 10 человек 12.08.2021, 22:070 Венгрия разрешила въезд непривитым россиянам с отрицательным ПЦР-тестом
12.08.2021, 21:581 Девушка пострадала в ДТП в Палкинском районе 12.08.2021, 21:420 Себежский район представлен в окружном финале конкурса «Диво России» 12.08.2021, 21:240 Нарушения запрета на курение в псковском аэропорту выявила полиция 12.08.2021, 21:080 Женщина угрожает спрыгнуть с пятого этажа дома в Великих Луках
12.08.2021, 21:000 Острович отправится в колонию строгого режима за сбыт наркотиков 12.08.2021, 20:455 В Псковской области назвали величину прожиточного минимума на 2022 год 12.08.2021, 20:280 В ВОЗ выдвинули новую версию передачи коронавируса человеку 12.08.2021, 20:050 УГХ оценило качество ремонта дворовых проездов в Пскове
12.08.2021, 19:470 В Псковской области спецназ отработал диверсионные действия в тылу противника 12.08.2021, 19:191 Фронтмены псковской политики: на старте финишного круга 12.08.2021, 19:002 Александр Котов о состоянии поста скорой помощи в Стругах Красных: У меня нет комментариев 12.08.2021, 18:490 Псковичей призывают охотиться по правилам
12.08.2021, 18:3510 В Пскове вынесен приговор экс-координатору «Открытой России» Лии Милушкиной 12.08.2021, 18:196 Псковский суд приговорил Артема Милушкина к 11 годам лишения свободы 12.08.2021, 18:180 В Псковской области вновь пройдет акция «Сохраним лес» 12.08.2021, 18:008 Фотофакт: Кованое ограждение появилось у монумента в память о Ледовом побоище
12.08.2021, 17:471 О «долетевших до Луны» автомобилях рассказали Александру Котову врачи в Стругах Красных 12.08.2021, 17:450 Налоговики расскажут псковичам о последствиях выплаты «серой» зарплаты 12.08.2021, 17:340 Новый компьютерный томограф установят в великолукской больнице 12.08.2021, 17:230 Псковский меломан лишился денег при попытке купить музыкальные пластинки
12.08.2021, 17:100 Из Пскова предложили запустить авиарейсы в Минск и Казань 12.08.2021, 16:590 Женщину со шрамом ищут в Пскове 12.08.2021, 16:530 Красный Пень и Великие Суки: ойконимы Псковской области стали известны на всю Россию 12.08.2021, 16:441 Псковичам рассказали, как избежать очередей в МРЭО ГИБДД
12.08.2021, 16:360 Финальные скидки ждут псковичей в одном из магазинов «Акваполиса» 12.08.2021, 16:290 Врио заместителя главного пристава региона проведет личный прием в Великих Луках 12.08.2021, 16:200 Многодетная мать из Острова оплатила покупки чужой картой и получила штраф 12.08.2021, 16:100 Сбербанк в два раза нарастил рефинансирование потребительских кредитов других банков в СЗФО
12.08.2021, 15:590 Водитель съехал в кювет и покинул место ДТП в Великолукском районе 12.08.2021, 15:580 Псковичи почтили память экипажа подлодки «Курск» 12.08.2021, 15:550 Ремонт более 10 километров трассы Порхов – Успенье завершили досрочно 12.08.2021, 15:4712 Как я обманом ревакцинировалась
12.08.2021, 15:385 Игорь Сопов: Легитимность итогов выборов базируется на четком исполнении законов 12.08.2021, 15:172 В Псковской области подскочили цены на хозяйственное мыло 12.08.2021, 15:139 Пскович строит футбольное поле на месте зарослей борщевика 12.08.2021, 14:542 В псковских «Магнитах» появился майонез от «Прасковьи Молочковой» в удобной упаковке
12.08.2021, 14:431 Псковичам рассказали о правиле нулевого дохода при назначении выплат семьям с детьми 12.08.2021, 14:350 Дизельное топливо в Псковской области подорожало за год на 9,2% 12.08.2021, 14:220 Приемка школ и детсадов в Пскове к 1 сентября ведется максимально открыто - Анна Кузыченко 12.08.2021, 14:072 Праздничные мероприятия в честь 1000-летия Усвят пройдут в конце августа
12.08.2021, 14:050 «Сообразим на троих»: как вернуть интерес к выборам? ВИДЕО 12.08.2021, 13:570 Сезон охоты на пернатую дичь открывается в Псковской области 12.08.2021, 13:391 Стоимость КАСКО и ОСАГО выросла в Псковской области 12.08.2021, 13:350 В Пскове открылась выставка для желающих окунуться в атмосферу прошлого
12.08.2021, 13:275 Морковь и апельсины больше всего подорожали в Псковской области 12.08.2021, 13:140 Дождливую ночь и день без осадков прогнозируют в Псковской области 13 августа 12.08.2021, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих» 12.08.2021, 13:040 В Псковском областном суде рассказали о концлагере под Печорами
12.08.2021, 12:510 В пяти школах Псковского района откроют центры цифровой образовательной среды 12.08.2021, 12:497 Облизбирком примет «взвешенное и юридически выверенное» решение по регистрации Шлосберга 12.08.2021, 12:351 «Давили танками детей и стариков»: в суде озвучили сведения о зверствах нацистов в Псковской области 12.08.2021, 12:180 Поваленные деревья продолжают убирать с улиц Великих Лук
12.08.2021, 12:130 «Сообразим на троих»: как вернуть интерес к выборам? 12.08.2021, 12:090 Кражу денег и банковской карты раскрыли полицейские в Бежаницах 12.08.2021, 12:031 В Пскове заразившихся коронавирусом пациентов перевели из онкодиспансера в инфекционку 12.08.2021, 11:481 В России предложили вернуть трудоустройство выпускников по распределению
12.08.2021, 11:401 «Тотальное умерщвление людей»: псковский суд продолжает рассматривать дело о преступлениях нацистов 12.08.2021, 11:341 За сутки в Псковской области от COVID-19 избавились почти 200 человек, четверо умерли 12.08.2021, 11:270 В Совфеде оценили инициативу о продаже крепкого алкоголя с 21 года 12.08.2021, 11:120 Сбер разместил изображения российских олимпийцев в своих офисах по всей стране
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.