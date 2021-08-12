Общество

Коронавирус в будущем может чаще приводить к инвалидизации - инфекционист

Коронавирус в будущем из-за изменений может чаще будет приводить к инвалидизации, но летальность от него вряд ли увеличится. Об этом рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.

«Скорее всего, будет хронизация процесса, более длительные лонг-ковиды, более выраженные постковидные синдромы, то есть инвалидизация человека, вероятнее всего, будет больше, но не летальность», - цитирует его РИА Новости.

Евгений Тимаков добавил, что новый измененный вариант коронавируса наверняка появится в течение полугода и постепенно начнет распространятся, что вызовет новую волну заболеваемости.