Общество

Робот появится в парке развлечений в Великих Луках. ФОТО

На праздник в великолукский парк развлечений прилетит робот Бамблби. Об этом сообщается в группе «Луки Парк» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: группа «Луки Парк» в соцсети «ВКонтакте»

«Вы помните самого суперкрутого трансформера из фантастического фильма? Он отличался своим умом, хитростью и сообразительностью. Спешим обрадовать, что навстречу к вам в День рождения парка прилетит прямо из Америки сам Бамблби», - рассказали в администрации парка.

Напомним, 22 августа исполняется ровно год со дня создания парка. В этот день великолучанам представят праздничную программу.