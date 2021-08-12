Общество

Псковская область получит около 7 млн рублей на бесплатные лекарства и питание для льготников

На бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для граждан льготных категорий Псковской области направят около 7 млн рублей. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной администрации.

В целом субъектам Российской Федерации выделили более 1,6 млрд рублей. Эта сумма — нераспределенный резерв средств федерального бюджета, предусмотренных в 2021 году на обеспечение льготников бесплатными медикаментами. Такая социальная услуга предоставляется инвалидам, в том числе участникам Великой Отечественной войны, детям-инвалидам, чернобыльцам. Лекарства и медицинские изделия определяются индивидуально для каждого гражданина.

Ранее правительство проиндексировало сумму, на которую льготники могут получать лекарства и медицинские изделия. Теперь она составляет 929,8 рубля на одного человека в месяц. Решение потребовало дополнительного финансирования.

Вопрос обсуждался на заседании правительства 6 августа. «Важно своевременно довести эти средства до регионов, чтобы они смогли приобрести необходимые для людей медикаменты», — отметил Михаил Мишустин.

Всего в 2021 году на бесплатные лекарства для льготников в бюджете предусмотрено более 38,7 млрд рублей.