Общество

Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Хайпожоры», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

В студии — известный любитель разжечь пламя ненависти в Facebook, мастер настроить против себя как власть, так и оппозицию Константин Калиниченко, а также мастер smm, соцсетей и примирения враждующих сторон, способная придумать компромисс даже для Путина с Байденом, Алина Чернова.

Сегодня в выпуске:

1. Круглый стол на «Эхо Москвы» в Пскове: нужно ли быть вежливым за столом? Или надо быть «бульдозером»?

2. Восстановление перехода на улице Свердлова: битва «псковских экспертов» на диванах.

3. Казус гражданина Нестерука: как карма настигла главного псковского «масочника»...