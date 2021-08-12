Общество

В Стругах Красных ускорился темп ремонтных работ в школе

Сопровождать ход ремонта Струго-Красненской школы вплоть до окончания работ намерен председатель областного Собрания Александр Котов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Через неделю после собранного в экстренном порядке совещания на объекте спикер вновь пригласил всех участников – заказчика, подрядчика, управление капитального строительства (УКС) и руководство администрации района – чтобы сверить оставшийся объем работ и ресурсы, с помощью которых задачу предстоит решить.

За неделю подрядчик почти завершил работы на фасаде и приступил к торцевой части, установил двери в отремонтированных классах. На объекте теперь работает 16 человек. «Работают быстро и добросовестно. Все совсем по-другому. Заданный Александром Алексеевичем темп работ хотелось бы сохранить», - прокомментировала изменения директор школы Марина Павлова.

Представители УКС сообщили, что по объему выполненных и оставшихся работ у управления и подрядчика разночтений не нашлось, но при пересчете выяснилось, что не учтенные проектом дополнительные работы выливаются в сумму, которой у школы как у заказчика нет. Подрядчик в свою очередь отметил, что после прошедшей планерки выполненные ранее работы были оперативно оплачены, что позволяет двигаться дальше – в первую очередь закупать необходимые стройматериалы.

После осмотра школы Александр Котов констатировал, что ситуация существенно изменилась. «Появилась надежда, что к 1 сентября основную часть работ удастся завершить, - отметил депутат. – Главное, чтобы каждая из сторон выполняла обязательства, которые мы проговорили во время первой планерки. Надо продолжать контроль и следить за качеством. В тоже время, чтобы подрядчик мог работать эффективно, необходимо своевременно оплачивать выполненные работы по утвержденным документам».

Александр Котов отметил усилия подрядчика, постаравшегося нагнать сроки, и поблагодарил сотрудников УКС, которые быстро пересчитали сметы и помогли таким образом строительной организации продолжить работу. «Вплоть до завершения ремонтных работ буду сопровождать этот объект с повышенным вниманием», - добавил спикер.

Напомним, на строительной площадке Струго-Красненской школы Александр Котов побывал 5 августа во время рабочей поездки в округ. Тревожная ситуация потребовала срочного сбора на объекте представителей заказчика, подрядчика и управления капитального строительства, осуществляющего надзор. Участники внепланового совещания договорились в течение нескольких дней согласовать объем выполненных и оставшихся работ, уточнить, что при проектировании не попало в смету. Организация, выполняющая ремонт, вышла на строительную площадку в начале лета, первый подрядчик бросил объект в 2020 году, не завершив работы.