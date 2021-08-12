Общество

Сергей Гаврилов: Федеральные деньги очень помогают Пскову

Заместитель главы Пскова, депутат городской Думы (округ №4), председатель комитета по ЖКХ и благоустройству Сергей Гаврилов в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) подчеркнул важность национальных проектов для областного центра.

«Национальные проекты — это наш путь. Федеральные деньги очень помогают нашему городу и бюджету. Объем денежных средств колоссальный», — отметил он.

При этом Сергей Гаврилов уточнил, что подрядчики при работе на объектах в рамках нацпроектов правильно реагируют на указываемые недостатки и вовремя их устраняют.

Заместитель главы Пскова указал на то, что требования по городскому благоустройству среди горожан увеличиваются: хочется больше зеленых насаждений, велодорожек, оснащенных пешеходных переходов. «Эти требования учитываются и выполняются», — сказал Сергей Гаврилов.