Общество

Необходима программа развития окраин Пскова — Сергей Гаврилов

Необходима программа развития окраин Пскова. Об этом заявил заместитель главы Пскова, депутат городской Думы (округ №4), председатель комитета по ЖКХ и благоустройству Сергей Гаврилов в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 13 августа.

«Я бы хотел, чтобы была программа развития окраин, - отметил он. - Пропорциональное выделение денег необходимо, потому что окраины постоянно не попадают в программы по благоустройству».

Как уточнил Сергей Гаврилов, такая ситуация связана с тем, что на окраинах проживает меньшее количество людей и, соответственно, эти территории получают меньше голосов при формировании программы благоустройства.

«Окраины надо финансировать», - резюмировал он.