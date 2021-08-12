Общество

«Взялся очень активно»: в гордуме оценили работу Бориса Елкина на новом посту

Заместитель главы Пскова, депутат городской Думы (округ №4), председатель комитета по ЖКХ и благоустройству Сергей Гаврилов в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) прокомментировал деятельность экс-председателя областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Бориса Елкина на посту исполняющего полномочия главы администрации областного центра.

«Борис Андреевич мне знаком давно. Давно взаимодействием, еще в рамках его работы в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области. Часто встречались по работе. Он человек активный, молодой, внимательный и слушает. Вникает в курс дела. Молодец. Взялся очень активно», - прокомментировал Сергей Гаврилов.

Кроме того, замглавы Пскова назвал взаимодействие гордумы и городской администрации конструктивным.