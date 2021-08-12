Общество

Субсидию до 320 тысяч рублей могут получить НКО Псковской области

Стартовал прием заявок от социально-ориентированных некоммерческих организаций Псковской области на участие в конкурсе по предоставлению субсидий на реализацию социальных проектов, направленных на развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Конкурс проводят по нескольким направлениям деятельности СОНКО. Это обеспечение равноправия граждан и реализация их конституционных прав в сфере государственной национальной политики, обеспечение межнационального мира и гармонизация этноконфессиональных отношений, сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов и национальных традиций, патриотическое воспитание населения области, культурная адаптация и интеграция мигрантов, благотворительность и деятельность в области организации и поддержки добровольчества.

Максимальный размер субсидии составляет 320 тысяч рублей.

Для участия в конкурсе необходимо до 10 сентября направить заявку в управление общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области, заполнив электронную форму, размещенную на сайте конкурса. Планируется, что итоги будут объявлены в октябре текущего года.

Информацию можно уточнить по телефонам: 8 (8112) 29-91-42, 29-91-44, 29-91-46.