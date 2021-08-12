Общество

«Мостик через ужасную речушку» отремонтируют в Великих Луках

Мостик через реку Ситовка в Севером микрорайоне Великих Лук планируют капитально отремонтировать в 2022 году. Об этом сообщила исполняющая обязанности главы администрации города Светлана Степанова, отвечая на обращение, опубликованное на сайте губернатора.

Местная жительница рассказала, что на улице Вокзальной имеются «два мостика через ужасную речушку». «Один из мостиков находится в аварийном состоянии, и скоро туда кто-то провалится, так как асфальт уходит из-под ног. Помимо плачевного состояния моста, речушка умирает: все заросло камышами, уточки, которые там жили, убежали, речка воняет и в ней образовалась стихийная свалка. Службы нашего города не хотят замечать эту проблему. Прошу привлечь коммунальные службы города к ремонту мостика и привести в надлежащий вид загубленную речушку», - поделилась женщина.

«В настоящее время выполнен текущий ремонт мостика через реку Ситовка. Рассматривается вопрос о проведении капитального ремонта в 2022 году», - ответила Светлана Степанова.