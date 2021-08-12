В Великолукском районе проведут капремонт четырех воинских захоронений

Четыре воинских захоронения капитально отремонтируют в Великолукском районе. Об этом сообщает районная газета «Наш путь» со ссылкой на портал госзакупок.
Фото: районная газета «Наш путь»
Это захоронения в деревнях Беседино Шелковской волости, Сидоровщина Переслегинской волости, Личково Лычевской волости и в деревне Борки Пореченской волости.
Ремонтные работы будут включать в себя обновление мемориальных плит, облицовки постаментов, покраску отдельных архитектурных элементов, обустройство покрытий из тротуарной плитки, благоустройство дорожек и многое другое.
Заказчиком работ выступает администрации Великолукского района.