Общество

В Великолукском районе проведут капремонт четырех воинских захоронений

Четыре воинских захоронения капитально отремонтируют в Великолукском районе. Об этом сообщает районная газета «Наш путь» со ссылкой на портал госзакупок.

Фото: районная газета «Наш путь»

Это захоронения в деревнях Беседино Шелковской волости, Сидоровщина Переслегинской волости, Личково Лычевской волости и в деревне Борки Пореченской волости.

Ремонтные работы будут включать в себя обновление мемориальных плит, облицовки постаментов, покраску отдельных архитектурных элементов, обустройство покрытий из тротуарной плитки, благоустройство дорожек и многое другое.

Заказчиком работ выступает администрации Великолукского района.