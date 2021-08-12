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Общество

В Великолукском районе проведут капремонт четырех воинских захоронений

13.08.2021 17:47|ПсковКомментариев: 0

Четыре воинских захоронения капитально отремонтируют в Великолукском районе. Об этом сообщает районная газета «Наш путь» со ссылкой на портал госзакупок.

Фото: районная газета «Наш путь»

Это захоронения в деревнях Беседино Шелковской волости, Сидоровщина Переслегинской волости, Личково Лычевской волости и в деревне Борки Пореченской волости.

Ремонтные работы будут включать в себя обновление мемориальных плит, облицовки постаментов, покраску отдельных архитектурных элементов, обустройство покрытий из тротуарной плитки, благоустройство дорожек и многое другое.

Заказчиком работ выступает администрации Великолукского района.

Теги: #ремонт #великолукский район #воинские захоронения
Источник: Псковская Лента Новостей
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