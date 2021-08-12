Общество

«Акценты» Донецкого: Явка как фактор выборов, рост цен и «антитуристический» Псков

Псковская Лента Новостей представляет очередной выпуск программы Александра Донецкого «Акценты». Напомним, комментарий политических и социокультурных событий выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове», а затем текст программы публикуется на сайте ПЛН.

Темы выпуска:

Явление народу. По мнению политологов, важным фактором сентябрьских выборов в Госдуму и Псковское областное Собрание станет явка избирателей.

«Борщевой набор» от Псковстата. Опубликована статистика повышения цен на продукты питания на местном рынке.

Россия начинается… как? Псковичи обратили внимание на плачевное состояние световой инсталляции на набережной реки Великой.



По традиции начнем наш выпуск с короткого дайджеста ковидных новостей. А новости эти невеселые и двоякого свойства. От августа у нас вообще принято ожидать всякие неприятности, и, в принципе, они на многих жителей России уже обрушились: лесные пожары подбираются к столице Якутии, огонь в шестидесяти километрах от города, из-за дыма, накрывшего Якутск, пришлось закрыть аэропорт и отменить все авиарейсы; на Сахалине вчера упал в озеро вертолет, а в Воронеже взорвался маршрутный автобус ПАЗ. Есть жертвы.

У нас на Псковщине на этой неделе, слава Богу, обошлось без крупных катастроф. Но свой счет жертв продолжает вести ковид: в регионе умирает в среднем от двух до пяти человек в сутки.

Цифры новых заражений, при этом, постепенно снижаются: со 130 случаев ровно месяц назад, 12 июля, до 107 заболевших в минувший четверг, 12 августа. Как отметил в своем Instagram-аккаунте губернатор Михаил Ведерников, в регионе наблюдается «медленное, но стабильное снижение заболеваемости» коронавирусом.

Показательные цифры: коечный фонд для пациентов с ковидом занят в регионе на 75%; в область поступила очередная партия вакцины - 4050 доз «Спутника V» и 1500 доз «Спутника Лайт», о чем, опять же, сообщил губернатор. Вчера на улице я встретил одну свою хорошую знакомую, яростную антипрививочницу, и она рассказала мне, что только что укололась первым компонентом «Спутника V». «А куда денешься? Работать-то надо», - прокомментировала она поход за прививкой. То есть добровольно-принудительная или вынужденная вакцинация, как ее не назови, и как к ней не относись, продолжается. Теперь уже заявила о себе еще и ревакцинация: появились псковичи, сделавшие себе повторную прививку, полгода спустя после первой, о чем они не преминули сообщить в соцсетях.

А вот российские и мировые новости куда тревожнее. Информ-агентства сообщили, что в России за прошедшие сутки умерли 808 заболевших коронавирусом, что стало новым максимумом с начала пандемии. В среду было 799 случаев. Вообще эта цифра: плюс-минус восемьсот умерших третий месяц подряд показывает какую-то удивительную «стабильность» в плохом смысле. Показатель будто застыл на одном месте. Что не может не подгонять власти к ускорению темпов вакцинации. Потому что опыт Западной Европы показывает, что чем выше в стране процент вакцинированных, тем ниже смертность от ковида.

А сам ковид, между тем, и не собирается уходить. Как шутят в интернете, перефразировав Ницше: «То, что нас не убивает, мутирует и пытается убить во второй раз».

Американские ученые на этой неделе заявили, что выявленный в Нью-Йорке штамм «йота» повышает летальность в среднем на 60%. Среди людей в возрасте 65−74 лет смертность может вырасти на 82%. Кошмар, в общем. Не успели мы отделаться от вредоносной «дельты», а тут уже «йота» на пороге. Государственный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» заявил, что в России «йота» пока не обнаружена. А я вот гадаю, что придумают ученые, когда исчерпают все буквы греческого алфавита. «Йота» - девятая. Всего букв в греческом алфавите языке – 24. Перейдем на латынь? В любом случае, уже понятно, что до Нового года нас ковид на свободу точно не отпустит. А что там дальше, даже и не хочется фантазировать.

А мы продолжаем. О выборах, которые все ближе. На этой неделе произошло несколько знаковых событий: избирком Псковской области завершил регистрацию кандидатов в депутаты Госдумы по одномандатному избирательному округу №148. Регистрацию прошли десять человек, и сразу отмечу, что все это люди у нас более-менее известные, перечисляю по списку: от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» идет Олег Брячак; от КПРФ - Дмитрий Михайлов; от «Яблока» - Артур Гайдук; от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» - бывший председатель облизбиркома Михаил Иванов; от партии «Новые люди» - Андрей Маковский; от ЛДПР - Антон Минаков; от «Коммунистической партии Коммунисты России» - Вячеслав Евдокименко; от партии «Родина» - Михаил Лебедик; от «партии Роста» - Игорь Романов; от «Единой России» - Александр Козловский. Еще раз напомню, что выборы у нас в области, как и по всей России, пройдут в три дня, с 17 по 19 сентября, с пятницы по воскресенье.

А вот у другого псковича, навострившего коньки в Госдуму, лидера псковских «яблочников» Льва Шлосберга, возникли проблемы в Москве, в одномандатном Ховринском округе №207. Там в понедельник, 9 августа, Московский городской суд по административному иску соперника Шлосберга, кандидата от партии «Зеленые» принял решение об отмене регистрации Шлосберга. Мол, якшался с экстремистскими силами. Как говорится, «упс», хотя чего-то такого все наблюдатели и ожидали. Сам Шлосберг, впрочем, заявил, что оспорит это решение в суде и продолжит избирательную кампанию в Госдуму. Чем он активно сейчас, судя по его агитматериалам, распространяемым в сети, и занимается.

Что до регистрации Шлосберга в списке партии «Яблока» на выборах в областное Собрание, то тут вся эпопея еще впереди. Вчера, выступая в эфире нашей радиостанции, председатель регионального избиркома Игорь Сопов заявил, что избирательная комиссия Псковской области примет – цитирую: «взвешенное и юридически выверенное решение. Мы изучаем документы, будем их внимательно смотреть, после совместных консультаций с Центральной избирательной комиссией будем принимать решение». Делать какие-то прогнозы сейчас преждевременно.

Между тем, политологи в основном обсуждают параметры явки будущих выборов, и то, как она может повлиять на конечный расклад. Согласно недавнему опросу ВЦИОМ (Всероссийского центра изучения общественного мнения), число россиян, желающих участвовать в выборах, за 17 лет (с 2004 года) снизилось до минимума: 22 процента респондентов. Двадцать два процента – это примерно каждый пятый потенциальный избиратель. Напомню, всего пять лет назад явка на выборах в Госдуму у нас на Псковщине составила почти 42%. Почти в два раза выше, чем нынешняя цифра ВЦИОМ. Конечно, сравнивать реальную явку пятилетней давности и ожидания, пусть и сделанные на основании социологического исследования, быть может, и не совсем корректно (сейчас люди заявляют одно, а Завтра возьмут и встанут с дивана), но все-таки существенное снижение интереса к выборам, как говорится, налицо и арифметический факт. А это в свою очередь влечет за собой определенные последствия – как раз пресловутый «фактор явки».

Политологи из условно либерального лагеря уверены, что власти выгодно «сушить» явку. Тогда как высокий процент пришедших на выборы избирателей якобы даст дополнительные шансы оппозиции. Считается, что «партия власти» своего избирателя в любом случае приведет, включит «административный ресурс». А вот оппозиционного избирателя, поди еще, замани на избирательный участок. Вот эти 22 процента из опроса ВЦИОМ и демонстрируют уровень интереса к предстоящим выборам. Он – маленький.

Тому, как поднять явку, был посвящен в среду, 11 августа, очередной круглый стол с участием представителей партий в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Тема дискуссии так и была заявлена: «Избирательная кампания» в условиях снижения электоральной активности: как повысить явку избирателей?», и спикеры, от ЕР выступал Козловский, от СР-ЗП некто Абрамов, от КПРФ – персек обкома Алексеенко, от «Яблока» Пермяков, и от ЛДПР Минаков, так вот все они должны были как бы попытаться ответить на этот животрепещущий вопрос: как поднять явку? Вопрос, что называется, посложнее, чем «Фауст» Гете.

По итогу эфир получился, можно сказать, феерическим и вызвал большой резонанс в местном сегменте политизированного интернета. Каждый из спикеров показал, во что горазд. Такие эфиры весьма выпукло и рельефно высвечивают политические физиономии кандидатов. Будто лично познакомился, посидел часик за столом. Из чего лично я сделал такой вывод: больше эфиров, скандальных и шумных, с участием кандидатов, и какой-то интерес появится. Интерес – дело наживное. Опыт показывает, что избирательные кампании в регионах часто как-то под Финал неожиданно бурно раскручиваются.

Официальный агитационный период в СМИ, напомню, стартует 21 августа – тогда начнутся бесплатные эфиры кандидатов на радио и телевидении, но насколько они поднимут интерес к голосованию, мы, разумеется, сейчас можем только предполагать. Все станет ясно 17 сентября, с оглашением окончательной цифры явки, увидим, так сказать, явление глубинного народа. И тогда мы, само собой, услышим восклицания: «Ну, я же говорил!». Или ничего не услышим, если прогнозы каких-то политических прорицателей не сбудутся.

Ну, и в завершение передачи от региональной политики перейдем к делам нашим житейским. Пресс-служба Псковстата опубликовала новые данные о динамике цен за июль, так вот оказалось, что за прошлый месяц больше всего в Псковской области подорожали морковь и апельсины. Морковь – на 9%, апельсины – на 7 с лишним. Ну и дальше безрадостная статистика: консервы фруктово-ягодные для детского питания – на 7%, консервы мясные – на 6%, колбаса вареная, виноград – на 5 с лишним процентов. Не стану утомлять цифрами, но в перечне резко подорожавших товаров поваренная соль, свежая белокочанная капуста, плавленые сыры, зефир, пастила. Впрочем, это статистика, а наши радиослушатели, которые каждый день в магазины ходят, видят не проценты, а реальные ценники. Цифры на которых, как мы знаем, упорно растут.

Этим летом журналисты и СМИ в целом запустили в общественный оборот новое словосочетание «борщевой набор», и обсуждали этот «борщевой набор» на прямых ток-шоу федеральных телеканалов. Сколько стоит тарелка борща? Стоимость «борщевого набора» сейчас один из главных аргументов в предвыборных спорах. Системная оппозиция (а другой у нас теперь просто нет) тычет этим «борщевым набором», перефразируя известный рассказ Чехова, в харю «партии власти».

Морковь в июле так вообще была рекордсменом по части упоминаний как пример взбесившихся цен. А еще свекла, картошка. Меня например, несколько дней назад поразил ценник в «Магните»: картофель, цена 199 рублей за килограмм. Нет, там были сорта и подешевле: 40 рублей, 60, но вот эти две сотни за картошку, признаюсь, произвели на меня впечатление. Не иначе, выращена на особо нежном навозе. Лимоны подорожали аж на 40 рублей. Народ занимается тем, что снимает на смартфоны ценники и размещает их в соцсетях: «Смотрите! Что происходит».

Нельзя сказать, что цены у нас в стране не росли и раньше. Росли. Но почему-то, как мы заметили, именно в последние месяцы они стали фактором большой политики. Без темы роста цен не обходится ни одна дискуссия на околополитические и избирательные темы. Что, опять же, естественно. При этом никто, разумеется, не озвучивает цифры снижения цен, а оно тоже имеется. Так, по данным Псковстата, в июле снизились цены на свежие огурцы и помидоры – на 22%, на репчатый лук – на 10%, на оливковое масло – на 9,8%, куриные яйца – на 7%, свежую зелень – на 5,4%, картофель – на 5,3%, бананы – на 5,2%, маргарин – на 5,1%. Вот такая сезонная арифметика.

В целом же, как утверждает Псковстат, за год, то есть по сравнению с июлем прошлого года, цены на продовольствие выросли на 5,5%. Это, понятно, самая средняя температура по больнице, и то, что описывается известной фразой: «Есть большая ложь, есть маленькая ложь, и есть статистика». Каждый вправе сделать круглые глаза и завопить о том, что нас опять обманывают. Мне же, в пандан, вернувшись к теме грядущих выборов, остается повторить, что, возможно, осенью, вовсе не явка станет главным фактором, влияющим на конечный партийный расклад в Госдуме или в областном Собрании, а именно фактор растущих цен, и, главное, фактор всеобщего изумления этими сногсшибательными ценами. Сможет в ближайшие полтора месяца глубинный народ позволить себе «борщевой набор», или нет?

И я завершаю. Вечной и, опять же, безрадостной темой состояния общественных пространств нашего туристического города, который на поверку оказывается «антитуристическим». Один неравнодушный горожанин прислал мне в «личку» целую фотосессию с набережной реки Великой с самом что ни на есть «гулябельном» месте – вокруг инсталляции «Россия начинается здесь», давно ставшей достопримечательностью Пскова. Фотографии самой инсталляции, с ободранной на металле краской, с оскорбительными надписями вандалов, показывают, что арт-объект брошен на произвол судьбы, и никто за ним не следит.

Неравнодушный пскович прокомментировал фотографии так: «Какая-то не та Россия здесь начинается». И с этим утверждением согласится, наверное, каждый пскович. Потому что инсталляция «Россия начинается здесь» находятся у нас в удручающем, жутком состоянии. Не все, но многие. Вот инсталляции не повезло. Набережная реки Великой тоже рушится, и явно не убирается дворниками. На плиточном покрытии - песок, грязь. Все это видят, разумеется, не только псковичи, но и гости города, туристы, в том числе иностранные.

Вот у нас новый и. о. сити-менеджера, недавно заступил на должность, – Борис Елкин, пользуясь эфиром, хотелось бы обратиться к нему лично и обратить внимание городских властей на творящееся безобразие. Инсталляция ведь не только издалека светится; горожане и туристы рядом с буквами гуляют. И что они видят? Неприкаянность, разруху, мерзость запустения. И это в эпицентре туристической инфраструктуры, в месте, которое представляет весь Псков!

По-моему, сам гордый слоган: «Россия начинается здесь» должен заставить все же относиться к этому арт-объекту как-то по-особенному. Ухаживать за ним, мыть, подкрашивать, стирать варварские надписи, подметать вокруг. Не то чтобы все остальные достопримечательности Пскова хуже, просто раз уж установили этот символ идентичности псковского «этноса», символ самобытности Псковской земли, отстояли его у градозащитников (которые хотели его убрать с глаз долой), так нужно позаботиться о том, чтобы он не выглядел печальной насмешкой над псковичами. Да и насмешкой, злой иронией над всеми русскими. «Вот, значит, как у вас Россия начинается! Все с вами ясно».

На этом всё. Это были «Акценты» Донецкого. Берегите себя!

Александр Донецкий