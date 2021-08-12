Общество

Глава МИД России предложил учредить новый праздник

Министр иностранных дел Сергей Лавров выступил с инициативой учредить в России День поисковика. Об этом он заявил во время лекции «Гражданское общество и государство на защите исторической правды, ценностей и суверенитета», передает Газета.ру.

«Через два дня, по-моему, будет День археолога, а вот День поисковика пока у нас не обозначен, а мне кажется, это часть археологии, которая вполне заслуживает быть выделенной специально», — сказал Сергей Лавров.

По его мнению, поисковики — растущий сегмент гражданского общества, который выполняет важную и благородную миссию.

Поисковики приезжают на места сражений, где занимаются поиском и идентификацией останков солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны.