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Общество

Вылет самолета из Минеральных Вод в Псков задерживается до 10.40.

14.08.2021 09:39|ПсковКомментариев: 0

Вылет самолета из Минеральных Вод в Псков задерживается до 10.40 14 августа. Об этом рассказал директор Псковского международного аэропорта «Княгиня Ольга» Артем Тарасов, сообщается в официальном Telegram-канале региона.

Напомним, самолет авиакомпании «Руслайн» должен был вылететь из аэропорта Минеральных Вод 13 августа в 20.20, но вылет задержали из-за замены воздушного судна. Планировалось, что самолет вылетит сегодня в 9.30.

Поскольку рейс стыковочный, из Пскова в Калининград он также вылетит с опозданием.

Теги: #авиаперелеты
Источник: Псковская Лента Новостей
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