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Псковичи запечатлели метеорный поток Персеиды и галактику Андромеды

Псковские астрономы-любители запечатлели метеорный поток Персеиды и галактику Андромеды. Видеозапись и фотоснимок опубликованы в группе любителей астрономии Псковской области в социальной сети «ВКонтакте».

Видео: Петр Митрофанов

Пскович Петр Митрофанов снял на видео метеорный поток Персеиды над Успенским Свято-Георгиевским монастырем в Республике Башкортостан (Благовещенский район).

Фото: Максим Евдокимов

Метеорный поток Персеиды ежегодно появляется в августе со стороны созвездия Персея. Образуется в результате прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта — Таттла.

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А пскович Максим Евдокимов сфотографировал спиральную галактику Андромеды. Локация съемки – деревня Малы Печорского района.

Считается, что галактика Андромеды образовалась 10 млрд лет назад при столкновении нескольких галактик.