Общество

Приемное отделение больницы возобновило работу в Дно

В филиале Порховской межрайонной больницы в городе Дно возобновило работу приемное отделение, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Сегодня, 14 августа, учреждение посетили губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, глава Дновского района Михаил Шауркин и другие представители местной администрации.

Приемное отделение не работало с ноября прошлого года, когда служба скорой медпомощи стала областной и дновский филиал покинули диспетчеры. Теперь приемное отделение работает с 1 августа круглосуточно.

Как рассказал корреспонденту Псковской Ленты Новостей спикер регионального парламента Александр Котов, решение об открытии отделения приняли в связи с тем, что от местных жителей поступало много жалоб - в выходные дни и вечером по будням им было некуда обратиться за медицинской помощью.

«Местные жители просили открыть приемное отделение, теперь здесь дежурят несколько врачей, работают посменно. В приемном отделении оказывают первичную помощь, а уже дальше принимают решение о дальнейшей госпитализации пациента», - сказал Александр Котов.

Смотрите также С просьбой возобновить работу приемного отделения больницы обратились к депутатам жители Дновского района

Председатель областного Собрания депутатов пояснил, что вопрос прорабатывали с председателем регионального комитета по здравоохранению Мариной Гаращенко и с главным врачом Порховской межрайонной больницы Татьяной Горбуновой.

«Теперь, когда вновь открылось приемное отделение, ушло много непрофильных вызовов скорой помощи», - подчеркнул Александр Котов.

Смотрите также В Дновском районе возобновляет работу приемное отделение больницы

В приемном отделении работают три врача: два терапевта и невролог.

После приемного отделения губернатор и другие представители власти осмотрели дновский филиал больницы. В учреждении в ближайшее время планируют организовать электронное расписание, в настоящий момент идет его наполнение. В филиале больницы также отремонтировали холл – там появилась зона отдыха.