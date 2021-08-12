Общество

Росреестр проконсультирует псковичей 17 и 20 августа

Сотрудники управления Росреестра по Псковской области ответят на вопросы жителей Пскова и области в рамках «горячих линий» 17 и 20 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Росреестра.

17 августа «горячую линию» организуют с 16.00 до 17.00. Звонки будут приниматься по номеру телефона в Пскове: 68-74-64.

Заместитель начальника отдела государственного земельного надзора, землеустройства, мониторинга земель, кадастровой оценки недвижимости, геодезии и картографии Светлана Пютцеп ответит на вопросы заявителей, связанные с разъяснением обязательных требований земельного законодательства РФ в сфере федерального государственного земельного надзора

Кроме того, «горячая линия» пройдет 17 августа с 10.00 до 12.00. Звонки будут приниматься по номеру телефона в Пскове: 68-74-61.

Главный специалист-эксперт отдела государственного земельного надзора, землеустройства, мониторинга земель, кадастровой оценки недвижимости, геодезии и картографии Руслан Кудашов разъяснит, как получить сведения из государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства.

20 августа «горячая линия» состоится с 10.00 до 11.00. Звонки будут приниматься по номеру телефона в Пскове: 68-74-50.