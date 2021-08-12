Общество

Борис Елкин поздравил псковичей с Днем воздушного флота России

И. п. главы администрации города Пскова Борис Елкин поздравил горожан с Днем воздушного флота России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Этот праздник объединяет всех, кто поднимает воздушные суда в небо и обеспечивает полеты на земле», - отметил Борис Елкин.

По его словам, благородный труд работников воздушного транспорта требует высочайшей ответственности, глубоких знаний, умения находить оптимальные решения в самых сложных условиях.

«Примите слова искреннего уважения за преданность своему призванию, мужество, мастерство и неустанное стремление к новым высотам!» - сказал Борис Елкин.

«Особенно теплые слова» в этот день и. п. главы администрации города Пскова выразил ветеранам авиации, которые «не жалея сил, рискуя жизнью, внесли неоценимый вклад в становление и развитие российского Воздушного флота».

«От всей души желаю всем работникам отрасли доброго здоровья, благополучия, новых трудовых успехов, совершенствования профессионализма, чистого неба и удачных полетов», - добавил Борис Елкин.