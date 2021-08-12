Общество

Псковский астроном-любитель поделился фотографией звездопада

Псковский астроном-любитель Максим Евдокимов поделился фотографией звездопада. Ее он опубликовал на своей странице «ВКонтакте».

Фото: звездопад Персеиды / Максим Евдокимов

«Уф, не легкое это дело — метеоры лепить. Собрал из всей серии, что-то получилось. В общем, делюсь результатом ночных посиделок в деревне Малы», - написал пскович.

На фото — звездопад Персеиды, который жители Псковской области могут наблюдать с 17 июля до 24 августа. Кроме того, псковичу удалось запечатлеть часть Млечного Пути.

Фото: Млечный Путь / Максим Евдокимов