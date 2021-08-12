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За сутки в Псковской области от COVID-19 избавились почти 200 человек, четверо умерли

Общество

Еще пять человек умерли от коронавируса в Псковской области

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Еще пять человек умерли от коронавируса в Псковской области. За все время пандемии в регионе от болезни скончался 621 человек. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. Смотрите также Более 100 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области