Общество

Псковский губернатор назначил Сергея Станкевича своим общественным помощником

Общественным помощником губернатора Псковской области Михаила Ведерникова стал псковский архитектор, дизайнер и урбанист Сергей Станкевич. Такое предложение глава региона озвучил на рабочей встрече с ним. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Губернатор поблагодарил Сергея Станкевича за деятельное участие в создании современных общественных пространств, формировании комфортной городской среды. «Статус общественного помощника позволит более активно, эффективно и оперативно решать вопросы организации городских территорий, а также наладить продуктивную совместную работу», — отметил Михаил Ведерников.

Сергей Станкевич предложение губернатора принял и поблагодарил главу региона за активное включение в вопросы городского благоустройства.

В рамках встречи рассмотрели проекты, работа над которыми уже идет в тесном сотрудничестве с региональной властью. В их числе — проект комплексного благоустройства территории у горы Соколиха, который прошел публичные слушания первого этапа — с местными жителями, депутатами, экспертами и представителями общественных организаций. На данный момент определен подрядчик на разработку проектно-сметной документации на первую очередь. Сергей Станкевич подчеркнул, что и в ходе подготовки ПСД, и дальнейшей реализации проекта готов сотрудничать с подрядчиками, чтобы все задуманное было реализовано в полной мере.

Кроме того, при его участии создана концепция развития территории в центре Пскова вокруг бывшего кинотеатра «Октябрь», который в настоящее время находится на реконструкции. «За любыми проектами, в том числе и этими, стоит команда неравнодушных людей. Статус общественного помощника позволит более эффективно двигаться дальше, наделяет новыми, действенными возможностями», — заметил Сергей Станкевич.

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Архитектор также представил губернатору и новый регламент работы градостроительного совета Пскова. В его структуре теперь выделены тематические экспертные группы. Это позволит его участникам не только оценивать представленные на обсуждение проекты, но и самим выходить с инициативой, предлагая к реализации наиболее актуальные для города идеи и задачи. Кроме того, он сообщил, что теперь оценка проектов идет по конкретным показателям — индексу качества городской среды. Метрика позволяет давать более полную и широкую характеристику.

Говоря о создании современных и комфортных для жителей общественных пространств, глава региона также обратил внимание на необходимость изучать, анализировать успешный опыт других субъектов, адаптировать его к Псковскому региону.

К одному из перспективных проектов, которому требуется экспертное внимание, глава региона отнес парковую зону, которую планируют разбить в рамках подготовки к празднованию 300-летия прокуратуры. Глава региона попросил подключиться к работе, чтобы парк был максимально интересным, функциональным и удобным для жителей региона.

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Отметим, Сергей Станкевич является основателем собственного архитектурного бюро и школы дизайна. Он автор более трехсот проектов в России, Испании, Болгарии, Эстонии, Латвии, Таиланде и Португалии. В составе градостроительного совета Пскова возглавляет экспертные группы «Озеленение пространства» и «Социально-досуговая инфраструктура». Кроме того, Сергей Станкевич входит в Совет Общественной палаты Псковской области, где руководит работой комиссии по благоустройству территорий, доступной среде, дорогам, ЖКХ и строительству. Он также является представителем Агентства стратегических инициатив в регионе в направлении Городское развитие. Напомним, что в Псковской области в начале августа при участии губернатора прошло первое заседание клуба стратегических инициатив.