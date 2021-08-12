Общество

Кот митрополита Тихона Владыка прошел обследование у врачей

Кот митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова) Владыка прошел обследование у врачей. Об этом сообщается в инстаграм-аккаунте Владыки.

Фото здесь и далее: инстаграм-аккаунт Владыки

«Предваряя многочисленные вопросы в комментариях, с ним все хорошо, плановое обследование. Его назвали самым послушным и спокойным пациентом. Конечно же, популярность и известность не заставили себя долго ждать. Местный любимчик. Спасибо специалистам», - рассказали в инстаграм-аккаунте кота Владыки.

В комментариях подписчики кота отметили, что Владыка в автомобиле и на обследовании выглядит спокойно и благородно. Подписчики пожелали коту и его хозяину митрополиту Тихону здоровья.

«Митрополиту Тихону и его очаровательному котейке Владыке доброго здравия и многая и благая лета!» - написали в комментариях.