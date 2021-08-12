Кот митрополита Тихона Владыка прошел обследование у врачей

Кот митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова) Владыка прошел обследование у врачей. Об этом сообщается в инстаграм-аккаунте Владыки.
Фото здесь и далее: инстаграм-аккаунт Владыки
В комментариях подписчики кота отметили, что Владыка в автомобиле и на обследовании выглядит спокойно и благородно. Подписчики пожелали коту и его хозяину митрополиту Тихону здоровья.
«Митрополиту Тихону и его очаровательному котейке Владыке доброго здравия и многая и благая лета!» - написали в комментариях.