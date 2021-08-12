Общество

Более 120 тысяч человек в Псковской области вакцинировались от COVID-19

Более 120 тысяч человек в Псковской области вакцинировались от COVID-19. Об этом в своем инстаграм-аккаунте сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

За сутки первым компонентом вакцины в регионе привились 477 человек, за все время — 159 620 человек. Полностью завершили вакцинацию за прошлые сутки 737 человек. Ревакцинировались в Псковской области 182 человека, из них 15 за сутки.

На настоящий момент использовано 86,2% поступившей вакцины. Губернатор также добавил, что в Псковскую область привезли новую партию вакцины — это три тысячи доз «Спутник V».