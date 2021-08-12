Общество

Врач рассказал о длительности постковидного синдрома у пациентов

Длительность постковидного синдрома у пациентов, перенесших заражение коронавирусной инфекцией, составляет около двух месяцев. Об этом сказал журналистам в ходе поездки в Забайкальский край главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко, сообщает ТАСС.

«Анализ по возрастным группам показал нам, что у пациентов до 60 лет, как правило, средняя длительность разрешения симптоматики (постковидного синдрома - ред.) составляет около двух месяцев, у пожилых может увеличиться», - рассказал Денис Проценко.

Он уточнил, что совместно с московским Государственным университетом управления было проведено глубинное исследование, участие в котором приняли 250 пациентов. Наблюдение за пациентами велось, начиная от момента нахождения в Коммунарке и в течение более чем месяца после выписки. «Действительно, ковид оставляет определенный, к счастью, временный след. Симптомы, которые мы при опросе наблюдали, их три - быстрая утомляемость физическая, забывчивость и раздражительность, отрицательные эмоциональные проявления, которые до ковида человека не беспокоили», - пояснил врач.

По его словам, для восстановления нужна дозированная физическая нагрузка, реабилитация со стандартным комплексом мероприятий и разъяснительная работа по поводу того, что это временные явления.

Проценко добавил, что также ведутся наблюдения за перенесшими коронавирусную инфекцию пациентами в части изменения восприятия вкусов и запахов. «Среднее время длительности - две-три недели, но есть и до шести-восьми месяцев. На третьей волне и на дельта-штамме все реже и реже встречаться стал (симптом потери обоняния - ред.)», - заметил специалист.