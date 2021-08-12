Общество

Вылет самолета из Минеральных Вод в Псков задержали почти на 40 часов

Вылет самолета из Минеральных Вод в Псков задержали на 38 часов 38 минут. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Псковской области со ссылкой на директора Псковского международного аэропорта «Княгиня Ольга» Артема Тарасова.

«Самолет из МинВод успешно вылетел в 10:58 утра, прибыл в Псков и направился в Калинниград», - говорится в сообщении.

Напомним, самолет авиакомпании «Руслайн» должен был вылететь из аэропорта Минеральных Вод 13 августа в 20.20, но вылет задержали из-за замены воздушного судна. Ожидалось, что самолет вылетит 14 августа в 9.30. Вечером 14 августа поступила информация, что самолет должен вылететь в 22.00, но рейс снова перенесли на 15 августа на 10.10. В результате самолет вылетел в 10.58.