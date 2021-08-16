Общество

185 жителей Псковской области ревакцинировались от коронавируса

185 жителей Псковской области ревакцинировались от коронавируса, за минувшие сутки – трое. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

По состоянию на 15 августа первую прививку от COVID-19 сделали 239 жителей региона (всего 159 859), вторую – 214 (всего 122 514).

Губернатор напомнил, что по рекомендации Минздрава летний период – это оптимальное время для вакцинации. «Именно сейчас наиболее благоприятные условия, чтобы усилить свой иммунитет», - отметил он.

В Псковской области использовали 86,3% поступившей вакцины.