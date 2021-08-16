Врач назвал восемь простых способов снизить давление

Шведский врач Матс Халльдин перечислил восемь способов снизить кровяное давление. Об это сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Expressen.
Он напомнил, что верхняя граница этого показателя — примерно 140/90 миллиметров ртутного столба. При этом идеальным считается значение 120/80, которое обычно бывает у молодых и здоровых людей. Если оно колеблется в районе 140-160/90-100 миллиметров и выше, необходимо принимать меры по его снижению. Человеку с гипертонией, находящемуся в группе риска по сердечно-сосудистым заболеваниям, могут назначить лекарственную терапию.
Халльдин объяснил, что этот важнейший показатель необходимо привести в норму, чтобы избежать таких заболеваний, как инсульт, инфаркт, сердечная недостаточность, деменция и других. Этому помогут восемь конкретных мер, способных удержать давление в пределах допустимых значений:
Умеренные физические нагрузки или получасовые прогулки раз в день снизят риск развития гипертонии. Двигательную активность можно разбить на короткие отрезки: гулять три раза в день по десять минут. Если есть возможность подниматься по лестнице вместо лифта, лучше выбрать первый вариант.
Счетчик шагов на смартфоне или фитнес-браслете поможет проследить за интенсивностью и регулярностью нагрузок. Десять тысяч шагов в день — отличная цель для поддержания здоровья.
Стресс негативно влияет на кровяное давление. Нужно уметь расслабляться и избавляться от него.
В течение дня рекомендуется иногда выключать телефон, компьютер и телевизор, чтобы избежать лишних переживаний.
Стабилизации кровяного давления способствует хороший семичасовой сон.
Питание должно быть регулярным, но не чрезмерным. Между лишним весом и гипертонией есть связь. Лучше ограничивать порции съедаемой пищи. Желательно придерживаться средиземноморской диеты: употреблять оливковое масло, фасоль и чечевицу, рыбу, моллюсков, овощи и фрукты. Вместе с тем нужно ограничивать употребление полуфабрикатов и насыщенных жиров, которые в большом количестве содержатся в колбасных изделиях и молочных продуктах высокой жирности. Еду необходимо меньше солить, поскольку этот ингредиент влияет на работу почек, а это, в свою очередь, повышает давление.
Следует отказаться от курения. Оно резко увеличивает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.
Алкоголь также негативно влияет на кровяное давление, поэтому нужно избегать чрезмерного употребления горячительных напитков, подытожил Халльдин.
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