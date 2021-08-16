Общество

Врач назвал восемь простых способов снизить давление

Шведский врач Матс Халльдин перечислил восемь способов снизить кровяное давление. Об это сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Expressen.

Он напомнил, что верхняя граница этого показателя — примерно 140/90 миллиметров ртутного столба. При этом идеальным считается значение 120/80, которое обычно бывает у молодых и здоровых людей. Если оно колеблется в районе 140-160/90-100 миллиметров и выше, необходимо принимать меры по его снижению. Человеку с гипертонией, находящемуся в группе риска по сердечно-сосудистым заболеваниям, могут назначить лекарственную терапию.

Халльдин объяснил, что этот важнейший показатель необходимо привести в норму, чтобы избежать таких заболеваний, как инсульт, инфаркт, сердечная недостаточность, деменция и других. Этому помогут восемь конкретных мер, способных удержать давление в пределах допустимых значений: