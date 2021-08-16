Общество

Псковских детей приглашают на мастер-класс по созданию 3D-героя в игре «Майнкрафт»

Псковский детей приглашают на мастер-класс по созданию 3D-героя в игре «Майнкрафт». Он пройдет в компьютерной академии «ШАГ» в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Фото: компьютерная академия «ШАГ»

«Ваш ребенок любит фантазировать и придумывать что-то новое? Проводит все свободное время за компьютером или планшетом? Пора направить его интерес в правильное русло!» - анонсируют организаторы.

Взрослых и детей в возрасте от 9 до 14 лет приглашают принять участие в IT квесте «Создание 3D-персонажа по игре Minecraft».

Участники мастер-класса узнают, с помощью каких инструментов можно создать игру самостоятельно, им также расскажут секреты и «фишки» создания компьютерных игр. Кроме того, по итогу мероприятия ребенок создаст собственного 3D-героя по игре Minecraft. А родители смогут узнать об увлечениях детей в возрасте от 7 до 14 лет, им расскажут о направлениях профессионального компьютерного образования для детей и пользе IT-образования при выборе будущей профессии ребенка.

Участие бесплатное. Мероприятие пройдет 21 августа в 12.00 по адресу: Псков, Рижский проспект, 16, 2 этаж, офисы 218, 217.

Количество мест ограничено. Зарегистрироваться на мероприятие можно по телефону: +7 (8112) 296-440, +79210044007 или онлайн на сайте.