День открытых дверей пройдет в компьютерной академии в Пскове

День открытых дверей пройдет в компьютерной академии «ШАГ» в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.
Фото: компьютерная академия «ШАГ»
«Хотите знать, в чем преимущества работы в IT? Давно мечтаете попасть в IT, но не знаете, с чего начать? Начните с качественного и актуального компьютерного образования!» - анонсируют мероприятие в академии.
Участники мероприятия узнают о:
В день открытых дверей презентуют следующие образовательные программы: «Разработка программного обеспечения», «Компьютерная графика и дизайн», «Cети и кибербезопасность».
«Основная цель компьютерной академии "ШАГ" – готовить профессиональных IT-специалистов, которые по окончанию учебы будут соответствовать основным требованиям рынка труда», - пояснили в академии.
День открытых дверей пройдет 28 августа в 12.00 по адресу: Псков, Рижский проспект, дом 16, офисы 218, 217 (2 этаж). Зарегистрироваться на мероприятие можно по телефону: +79210044007 или онлайн на сайте.