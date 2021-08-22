Общество

День открытых дверей пройдет в компьютерной академии в Пскове

День открытых дверей пройдет в компьютерной академии «ШАГ» в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Фото: компьютерная академия «ШАГ»

«Хотите знать, в чем преимущества работы в IT? Давно мечтаете попасть в IT, но не знаете, с чего начать? Начните с качественного и актуального компьютерного образования!» - анонсируют мероприятие в академии.

Участники мероприятия узнают о:

семи самых востребованных профессий будущего;

пяти технологиях, которые «никогда не оставят вас без работы»;

восьми убедительных причин стать IT-шником;

семи важных показателях хорошего учебного заведения;

десяти причинах обучаться в «ШАГе»;

пяти преимуществах, которые получают выпускники академии.

В день открытых дверей презентуют следующие образовательные программы: «Разработка программного обеспечения», «Компьютерная графика и дизайн», «Cети и кибербезопасность».

«Основная цель компьютерной академии "ШАГ" – готовить профессиональных IT-специалистов, которые по окончанию учебы будут соответствовать основным требованиям рынка труда», - пояснили в академии.

День открытых дверей пройдет 28 августа в 12.00 по адресу: Псков, Рижский проспект, дом 16, офисы 218, 217 (2 этаж). Зарегистрироваться на мероприятие можно по телефону: +79210044007 или онлайн на сайте.