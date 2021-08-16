Стаю бродячих собак просят отловить на Запсковье

Женщина попросила организовать отлов стаи бродячих собак на Запсковье. Свою просьбу она опубликовала на сайте губернатора Псковской области.
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«Прошу осуществить отлов бродячих собак, которые обитают на Запсковье на улице Крупской, 22, 24, 28. В этих дворах на протяжении нескольких лет собирается стая собак — от 6 до 8 особей», - рассказала псковичка.
По ее словам, собаки запугивают и взрослых, и маленьких детей, которые гуляют на площадке. «В связи с этим прошу осуществить отлов собак, не дожидаясь необратимых последствий», - подчеркнула она.
Ответственной за реагирование на данную просьба назначили руководителя регионального комитета по ветеринарии Веру Баданину.