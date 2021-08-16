Общество

Акция «Помоги пойти учиться!» стартовала в Псковской области

Акция «Помоги пойти учиться!» стартовала в Псковской области в преддверии нового учебного года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: Антон Морозов

Старт акции дали сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области совместно с представителями Всероссийского общества инвалидов.

Основная цель мероприятия – оказание адресной социальной поддержки в подготовке к школе семьям с детьми-инвалидами.

Стражи порядка подготовили для первоклассников подарки – письменные принадлежности, альбомы, краски и так далее.

«Благотворительная акция принесла массу положительных эмоций как детям, так и взрослым. Даря подарки, полицейские поздравили будущих первоклассников с наступающим праздником – Днем знаний, и пожелали им крепкого здоровья, слушаться взрослых, получать отличные оценки в школе. Кроме того, сотрудники полиции провели с детьми и их родителям профилактические беседы, напомнили основные правила безопасности дорожного движения», - добавили в УМВД.