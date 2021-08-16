Общество

Обладатели карт «Мир» Россельхозбанка могут совершать покупки с помощью кошелька Apple Pay

С июля 2021 года обладатели карт «Мир» РСХБ могут совершать покупки с помощью цифрового кошелька Apple Pay на iPhone, часах Apple Watch, iPad и Mac. Это быстро, безопасно и легко.

Оплата одним взглядом или касанием пальца

Система Apple Pay появилась в нашей стране почти пять лет назад, но все эти годы в цифровой кошелек нельзя было добавить карту «Мир». Все изменилось в июле этого года, когда держатели российских платежных карт получили возможность пользоваться «яблочным» продуктом.

Что представляет собой Apple Pay? Это удобный и надежный способ оплаты в магазинах, на веб-сайтах и в приложениях с помощью iPhone, часов Apple Watch, iPad или Mac. Цифровой кошелек позволяет делать покупки касанием пальца или считыванием Face ID. С Apple Pay гораздо удобнее заказывать доставку продуктов или покупать билеты на транспорт, совершать другие операции. В магазинах покупки можно оплачивать, даже не прикасаясь к платежному терминалу, это актуально в условиях пандемии COVID-19.

При оплате через Apple Pay номер карты пользователя не передается (эти данные не хранятся ни на смартфоне, ни на серверах Apple). Система создает зашифрованный номер учетной записи гаджета. Он вместе с уникальным кодом транзакции используется для осуществления платежа.

Важно: для использования карты «Мир» в кошельке Apple Pay обновите систему iOS до 14.5.

Россельхозбанк VS мифы о бесконтактных платежах

РСХБ прогнозирует, что к концу текущего года доля бесконтактных платежей составит более 70%. При этом Россельхозбанк собрал статистику, согласно которой почти 90% бесконтактных операций осуществляются банковскими картами. Второй показатель у смартфонов (9%), третье место занимают иные гаджеты. Дальнейшей популяризации цифровой оплаты препятствуют мифы об их недостаточной безопасности и конфиденциальности. Россельхозбанк рассмотрел наиболее популярные из них.

«Пластик» безопаснее электронной карты?

Многие люди привыкли к тому, что если держать свою карту крепко в руках, то так данные о ней будут находиться в большей сохранности, нежели при их вводе на различных сайтах. На самом деле электронная карта — это полный аналог «пластика». Речь идет и о функционале защиты от мошенников (пароли, уведомления и т. д.). Кроме того, человек может попросту потерять пластиковую карту или оставить ее в банкомате. В этом случае электронный вариант карты куда безопаснее.

Использованием NFC не защищает личные данные?

NFC представляет собой беспроводную передачу данных. Эта система знакома многим владельцам смартфонов. Есть мнение, что в случае оплаты с использованием NFC, с телефона или часов могут быть считаны не только платежные, но и личные данные. Это не так. Почему? Россельхозбанк отвечает: как минимум потому, что все бесконтактные транзакции находятся под защитой криптографии. Все сведения о картах, которые передаются по открытым каналам, проходят шифрование. Даже если мошенникам все же удалось перехватить генерируемый одноразовый ключ, его дальнейшее использование будет невозможным.

Интернет-магазин украдет деньги с вашей карты?

При совершении онлайн-покупок пользователям необходимо ввести все данные своей карты, включая заветные три цифры на обороте. Логично, что многие считают эти действия небезопасными. Важно знать как минимум одну простую вещь — официальные сайты начинаются с «https://». Если же вы видите, что верхняя строка браузера содержит «http://», следует воздержаться от финансовых операций на этой странице.

Внимательность — превыше всего.

Россельхозбанк рассказывает об общих правилах безопасности в сети:

не разглашайте данные с лицевой и обратной сторон пластиковой карты;

настоящие специалисты банков не попросят сообщить полные данные карты или содержание кода пришедших вам сообщений или писем;

не существует якобы безопасных виртуальных счетов и ячеек, попросить перевести деньги на такой счет могут только злоумышленники;

в случае подозрительных действий на вашем счету реальные работники службы безопасности финучреждения будут блокировать карту;

единой банковской службы безопасности нет;

категорически нельзя переходить по подозрительным ссылкам из сообщений, присланных с неизвестного номера;

не отправляйте средства на счета по рекомендациям третьих лиц;

РСХБ рекомендует не подключаться к бесплатным сетям Wi-Fi, когда вы совершаете банковские операции на своем гаджете.

Источник: finparty.ru