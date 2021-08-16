Общество

Процессоры «Байкал» пользуются спросом в России и за рубежом

Отечественный бренд «Байкал» занимается производством полупроводниковых процессоров и планирует инвестировать около 23 млрд рублей в расширение собственной серии продуктов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

По заявлениям представителей бренда, к 2025 году компания будет выпускать до 600 тыс. чипсетов, в то время как в текущем году было реализовано 130 тыс. устройств. Это доказывает, что процессоры российского производства пользуются спросом как в России, так и за рубежом.

Торговая марка «Байкал Электроникс» занимается разработкой интегральных микросхем и устройств на базе ARM/MIPS-архитектуры. Основными сферами производства компании являются энергоэффективные компьютерные системы и промышленное оборудование с разными спецификациями.

«Байкал Электроникс» – фаблесс-бренд, проектирующий и внедряющий интегральные схемы для реализации на территории РФ и международном рынке. Производство полупроводниковых процессоров осуществляется на предприятии TSMIC. Среди партнеров компании – ведущие поставщики микроэлектронных устройств, что можно рассматривать в качестве дополнительного подтверждения качества и надежности выпускаемой продукции.

С момента основания и до текущего времени компания регулярно проходит сертификацию, в ходе которой получает допуск к государственным стандартам ГОСТ, ISO и т.д. Продукцию «Байкал» спроектировали на базе передовых технологий и микропроцессорной архитектуры, что позволяет ей занимать актуальную нишу в сфере процессорных систем. В рядах сотрудников и партнеров бренда находятся лучшие инженеры, программисты и верификаторы, отвечающие за качество выпускаемой продукции и следящие за производственным процессом на каждом этапе.

В настоящее время на сайте компании представлено три линейки полупроводниковых процессоров:

Baikal-T;

Baikal-M;

Baikal BFK 3.1.

Помимо ARM-процессоров, торговая марка поставляет на рынок коммуникационную инфраструктуру, сетевые хранилища, средства безопасности и рабочие станции.