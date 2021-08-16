Общество

Зоозащитники выехали на Запсковье после новости о стае бездомных собак

Псковская зоозащитная организация выехала на Запсковье после новости о стае бездомных собак. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщила руководитель зоозащитной организации «Шанс» в Пскове Мария Величко.

«С данного адреса ни заявок, ни жалоб не поступало. Увидев публикацию, ловец "Шанса" сразу же доехала до адреса, поговорила с жителями этого двора и в окрестностях. Никто стаю не видел. Есть один старый кобель, который живет во дворе уже давно», - рассказала Мария Величко.

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Она также предположила, что собаки — не бездомные, а на свободный выгул их отпускают владельцы из частного сектора.

Напомним, заявки на отлов беспризорных животных принимает комитет по ветеринарии Псковской области по телефону: 29-95-56.