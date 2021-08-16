Общество

Невельский инвалид добилась получения благоустроенной квартиры с помощью прокуратуры

Жительница Невельского района, инвалид второй группы, добилась получения благоустроенной квартиры с помощью прокуратуры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Прокурор провел проверку и установил, что женщина состояла на учете в качестве нуждающейся в жилом помещении. Ее включили в список граждан, имеющих право на внеочередное предоставление жилья. Однако органы местного самоуправления не предоставили ей жилого помещения.

Прокуратура направила в суд исковое заявление, чтобы обязать орган местного самоуправления предоставить ей жилье. Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме. В настоящее время женщина получила благоустроенную квартиру.