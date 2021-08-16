Общество

Псковичи смогут проститься с радиоведущим Андреем Христофоровым 18 августа

Псковичи смогут проститься с ведущим и радиоведущим Андреем Христофоровым, который скончался 14 августа на 46-м году жизни. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил шоумен Николай Королев.

Отпевание состоится в среду, 18 августа, в 10.00 в храме Богоявления Господня на Запсковье. Храм располагается на Верхнебереговой улице, у отеля «Олд Эстейт». Похороны состоятся на кладбище Муровицы в Псковском районе.

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«Андрей был очень позитивным и открытым человеком. Со школьной скамьи он показывал настоящую увлеченность музыкой и мероприятиями. Выпуски 90-х помнят первые взрослые рассветы под гитару и пение Андрея. Нельзя не забыть то, что он стоял у истоков клубного движения Пскова. При этом Андрей не использовал шаблонов, а всегда пробовал свой стиль, свой путь и свое, особенное, настроение! В начале 2000-х Андрей Христофоров стал популярным ведущим и уже организатором. Впоследствии он возглавил свою радиостанцию в Пскове — радио "Рекорд", верен которой оставался по стилю и настроению всегда. Сотни свадеб, праздников помнят голос и искреннюю радость ведущего Андрея Христофорова, ведь он — неотъемлемая часть культурной жизни Пскова. Очень тяжело осознавать то, что мы больше не услышим его голос, шутки и не сможем сказать "Привет, Андрей!". Хочется повторить слова певицы Лизы Степановой — "Зажги там, Андрюха!"» - поделился Николай Королев.