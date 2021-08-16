Общество

Облсовпроф обсудил работу трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений

Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов обсудил с депутатом Государственной Думы, секретарем регионального отделения партии «Единая Россия» Александром Козловским итоги работы областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

Отдельно рассмотрели вопросы в рамках постановления правительства РФ «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по РФ».

Игорь Иванов проинформировал Александра Козловского о том, что с 30 сентября по 1 октября планируется проведение заседания Ассоциации территориальных объединений организаций профсоюзов СЗФО в Пскове, в связи с чем профсоюзная сторона просит социальных партнеров в эти даты провести заседание трехсторонней комиссии, на которой рассмотреть вопросы по социальному партнерству и социально-экономические показатели региона.

«Необходимо отметить то, что Александр Николаевич всегда работает в тесной связке с профсоюзным сообществом региона! Ни одно обращение профсоюзной стороны не осталось без внимания, детальной проработки и ответа. Спасибо за совместную работу на благо трудящихся региона!» – отметил по итогам встречи Игорь Иванов.