Общество

Зараженные африканской чумой трупы свиней нашли в лесу Псковского района

Зараженные африканской чумой трупы свиней нашли в лесу Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской межрайонной станции по борьбе с болезнями животных.

По данным Псковской областной ветеринарной лаборатории, в двух пробах патматериала, отобранных от трупов свиней, найденных в лесном массиве Псковского района, вблизи автодороги Псков - Тямша - Палкино, оказалась ДНК африканской чумы свиней.

В целях предотвращения заноса вируса африканской чумы свиней (АЧС) на территорию хозяйств всех форм собственности, необходимо:

Использовать пищевые отходы в корм животным только после их термического обеззараживания.

Не приобретать свиней в местах несанкционированной торговли и без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих благополучие места вывоза свиней.

Не допускать свободного выгула свиней и контакта с другими животными, которые могут явиться источниками инфекции.

Соблюдать ветеринарно-санитарные правила при выращивании свиней, в том числе по режиму содержания, убою и порядку реализации животных.

Не выбрасывать трупы животных, отходы от их содержания и выработки на свалки и обочины дорог.

Обеспечить регулярное проведение дезинфекции и дезинсекции (обработку против внешних паразитов) мест содержания свиней, мест хранения и приготовления кормов.

Обеспечить регистрацию и полноценное обслуживание свиней ветеринарными специалистами.

Выполнение данных требований и рекомендаций позволит избежать заноса АЧС на территорию личных подворий, обезопасить свиней от возникновения заболевания и предотвратить экономические убытки.

В случае появления признаков заболевания у свиней и их гибели следует немедленно обращаться в «Станцию по борьбе с болезнями животных по Псковскому, Гдовскому, Печорскому, Плюсскому и Струго-Красненскому районам» по телефону 8 (8112) 67-04-05.