Зараженные африканской чумой трупы свиней нашли в лесу Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской межрайонной станции по борьбе с болезнями животных.
По данным Псковской областной ветеринарной лаборатории, в двух пробах патматериала, отобранных от трупов свиней, найденных в лесном массиве Псковского района, вблизи автодороги Псков - Тямша - Палкино, оказалась ДНК африканской чумы свиней.
В целях предотвращения заноса вируса африканской чумы свиней (АЧС) на территорию хозяйств всех форм собственности, необходимо:
Выполнение данных требований и рекомендаций позволит избежать заноса АЧС на территорию личных подворий, обезопасить свиней от возникновения заболевания и предотвратить экономические убытки.
В случае появления признаков заболевания у свиней и их гибели следует немедленно обращаться в «Станцию по борьбе с болезнями животных по Псковскому, Гдовскому, Печорскому, Плюсскому и Струго-Красненскому районам» по телефону 8 (8112) 67-04-05.