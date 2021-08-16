Путин назначил председателя Опочецкого районного суда и еще двух судей

Президент Владимир Путин назначил председателя районного суда и еще двух судей в Псковской области. Соответствующий указ президента РФ от 16 августа 2021 № 468 «О назначении судей федеральных судов и о представителях президента РФ в квалификационных коллегиях судей субъектов РФ» опубликован на сайте нормативных правовых актов.
Так, Вячеслав Ефимов назначен на должность председателя Опочецкого районного суда, Дмитрий Качнов - судьей Псковского областного суда, Светлана Клюшечкина - судьей Себежского районного суда.