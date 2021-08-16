Путин назначил председателя Опочецкого районного суда и еще двух судей

Заканчивается сбор пожертвований на монумент «Зарождение Знамени Победы» в поселке Идрица

Псковичам советуют в ночное время иметь при себе предметы со световозвращающими элементами

В России планируют возвести наемные дома для тех, кто не может взять ипотеку